Karaman’da dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı, Ayrancı İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ismi açıklanmayan şahıs yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.