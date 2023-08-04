Karaman Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Karaman Türk Dünyası Şöleni, Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından Atatürk Anıtı’na konulan çelengin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından el sanatları ve fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Türkçe Parkı’nda açılan sergide, Türksoy tarafından hazırlanan yöresel eserler ve fotoğraflar katılımcıların ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türksoy heyeti daha sonra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’yı makamında ziyaret etti. Şölenin akşam bölümünde ise Türkçe Aşkı Vatan Aşkı Yürüyüşü düzenlendi. Kemal Kaynaş Stadyumu önünden başlayan ve 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı’nda sona eren yürüyüşe çok sayıda vatandaş katılırken, gece Türk dünyasından gelen toplulukların müzik ve dans gösterisiyle sona erdi.