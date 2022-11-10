Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği (KARTAP) tarafından 3 tona yakın bisküvi kullanılarak yapılan dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği törenle davetlilerin beğenisine sunulurken, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından da tescili yapıldı.

Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği (KARTAP) tarafından 3 tona yakın bisküvi kullanılarak yapılan dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği törenle davetlilerin beğenisine sunulurken, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından da tescili yapıldı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan mozaiğin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı. Törende konuşan KARTAP Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Duru, “Canhasan 3 Höyüğü kazılarında 10 bin yaşında tarihlendirilmiş buğday taneleri bulundu. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Tohumdan yola çıkarak Buğdayın Hikayesini oluşturduk. Yaptığımız çalışma ile 3 ton bisküvi kullanarak dünyanın en büyük buğday başağı mozaiğini oluşturduk. Karaman, 2018 yılında yaptığı 300 milyon dolarlık bisküvi ihracatıyla rekor kırmıştır. Bu nedenle Karaman dünyanın bisküvi üssü olma yolunda en büyük atılımı yapmıştır. Bizler Karamanlı olarak bu sektöre sahip çıkmak zorundayız. Çalışmamızda bizlere desteklerini esirgemeye herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Karaman tarım ve sanayi şehri olduğu kadar, tarihi geçmişi de olan bir kenttir”

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da konuşmasında, “Karaman’ın bir gıda tarım ve sanayi şehri olduğu kadar, tarihi geçmişi de olan bir kent olduğunu belirterek, “Bugün şehrin birçok yerinde bulunan kalıntılar ve yapılar, bunun en büyük göstergesidir. 2022 yılında kazılarına tekrar başlanan Canhasan Höyüğündeki ilk bulgular, buranın en eski yerleşim bölgelerinden olduğunu ve gıdanın temelini teşkil eden buğdayın bu topraklarda 10 bin yıllık bir geçmişi olduğunu göstermektedir. Bu bilgi, sadece bilim tarihi değil kültür tarihi açısından da son derece önemlidir. İlimizde yetişen kaliteli buğday, sanayimizin de yönünü belirlemiş ve tarıma dayalı hızlı bir gelişmeyle Karaman ülkemizin en önemli bisküvi ve bulgur üretim merkezi haline gelmiştir. Buğdayı farklı gıda ürünlerine çevirerek katma değer oluşturan ve insanımıza istihdam sağlayan sanayicilerimize, bisküviden dünyanın en büyük buğday başağı mozaiğini yapmak için günlerce emek veren tüm çalışanlara, projenin her aşamasında görev alan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Karaman, çok elverişli topraklara sahiptir”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ise yaptığı konuşmada, Karaman’ın birçok tarım ürününde olduğu gibi buğday üretimi konusunda çok elverişli, mümbit ve bereketli topraklara sahip olduğunu ifade ederek, "Yine ilimiz sanayisi, gıda sektöründe başta bakliyat ve bisküvi olmak üzere birçok alanda ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin bisküvi üretiminin yaklaşık yüzde 70-80’i Karaman’da gerçekleşmektedir. Buğdayın bisküviye ulaşan serüvenini konu alan bu rekor denemesi ile ilimizin bu potansiyeli, gücü, kıymeti herkes tarafından bilinecek ve kadim şehrimiz Karaman her yönüyle geniş kitlelere tanıtılacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından bisküviden yapılan dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği tescillendi ve tescil belgesi KARTAP Başkanı Rıza Duru’ya teslim edildi. Daha sonra Karaman Valisi Akkoyun ve beraberindekiler buğday başağı mozaiğine son bisküvileri koyarak tamamladı. Törene katılan vatandaşlar ise buğday başağı mozaiği önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.