Karaman’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ‘fener alayı ve şehitlerimize saygı’ yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Karamanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı’nın da katıldığı fener alayı ve şehitlerimize saygı yürüyüşü başladığı Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu. Düzenlenen yürüyüşe gençlerin yoğun ilgi göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.