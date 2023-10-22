Karaman’da 5 ayrı hırsızlık suçundan 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ismi açıklanmayan şahıs yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan şahıs, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.