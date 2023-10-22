Karaman’da 5 ayrı hırsızlık suçundan 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ismi açıklanmayan şahıs yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakalanan şahıs, Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.