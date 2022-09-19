Karaman’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Karaman’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Tören, Cumhuriyet Parkında Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Baş, “19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, TBMM tarafından gazi unvanı ile taçlandırdığı gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyetinin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. Türk milleti adına TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına, zaferin mimarı başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ’gazilik’ unvanı ile ’mareşallik’ rütbesini tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ deyişinde saklıdır. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış, şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki, kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül, savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin kahramanlık günüdür” dedi.

Daha sonra Vali Akkoyun ve beraberindekiler Muharip Gaziler Derneği ile Şehit Yakınları Dayanışma Derneği ziyaret etti. Buradaki törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.