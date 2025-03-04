Karaman İl Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş uygulamalarında 146 bin makaron ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 4 bin 496 kişi sorgulanırken, 23 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 23 kişiden 7’si tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 9 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 28 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 30 kişiye para cezası yazıldı. 42 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 5 tabanca ve 3 av tüfeği, 18 adet tüfek fişeği, 7 adet kesici ve delici alet, 3 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 47 gram bonzai, 1 gram bonzai hammaddesi, 49 parça halinde çeşitli boyutlarda bonzai emdirilmiş kağıt, 9 bin 750 gram nargile tütünü, 3 bin 500 gram kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarım makinası, 20 bin adet boş makaron, 126 bin dolu makaron geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.