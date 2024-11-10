Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde Karaman’da düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, askeri ve sivil erkan katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından anma etkinlikleri Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki programla devam etti.