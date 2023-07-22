Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı iki köyde KOP İdaresi tarafından yapılacak olan projelerin protokolleri imzalandı.

Protokol imza törenine, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve KOP İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu katıldı. Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, KOP İdaresinin Karaman’ın ve KOP Bölgesinin gelişmesi için verdiği desteklerin çok kıymetli olduğunun altını çizerek, “KOP İdaresi ilimizde özellikle geçen ay temelini attığımız Elma Borsasına ve diğer projelere büyük destekler sağladı. Toplam maliyeti 9.5 milyon lira olan projelerin hazırlanmasında başta KOP başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Projelerimizin ilimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Protokolleri imzalanan projeler ile Ayrancı ilçesine bağlı Kıraman köyünde yapılacak kapalı sistem sulaması ile 31 hektar alanın sulanması ve Ağızboğaz köyünde Hayvan İçme Suyu Tesisi (HİS) yapılması planlanıyor.