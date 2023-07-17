Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl kirazın para etmemesi nedeniyle üreticisinin kan ağladığını söyledi.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, merkeze bağlı Bayır köyünde kiraz üreticileri ile bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi. Bayır köyü yaylalarında Türkiye’nin en kaliteli kirazının yetiştiğini belirten Bayram, “Tüccar şu an 28-32 kalibre boyundaki kiraza 15 lira fiyat veriyor. Bu fiyat ise üretici için çok komik bir rakamdır. Burada tüccarlarımızı suçlamak istemiyorum ama ihracata giden A kalitesinde bir kirazımız var. Karaman’ın Taşeli bölgesi olarak bilinen Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerimizde çok kaliteli kiraz yetişmektedir. Şu an yetişen kiraz para etmediği için üreticinin ağaçlarında kalmış durumdadır. Çünkü kiraza verilen fiyat, kirazı toplayan işçinin parasını karşılamıyor. Bunun için üretici kirazını toplatmayarak dalında bırakıyor" dedi.

Ülkemizde üretmek ne kadar önemli ise, pazarlamanın da ne kadar önemli olduğunu bir kes daha gördük diyen Bayram, “Geçen yıl ürettiği kirazını kilosu 75-80 liradan satan üreticimiz, maliyetlerin arttığı bir dönemde ürününe 15 lira fiyat veriliyor. Bu durum tüm üreticilerimiz için üzücü bir durumdur. Ziraat Odası olarak bizler yaşanan sıkıntı ve sorunları dile getirerek üreticimizin sendikası olmaya devam edeceğiz. Bu kirazın 10 gün içinde toplanması gerekiyor. Toplanmaz ise tamamı çöpe gidecek. Bizler kiraz toplama bölgelerini ziyaret ederek ne yapılabilir noktasında çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.