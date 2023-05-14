Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, oyunu kullandı.

Vali Akkoyun, oyunu kullanmak için saat 11.00 sıralarında ikamet adresinin bulunduğu Beyazkent Mahallesindeki Abdullah Tayyar Anadolu Lisesine geldi. 1047 numaralı sandıkta oy kullanan Vali Tuncay Akkoyun,

oy sırası bekleyen vatandaşlarla selamlaşarak, “Seçimde görevli tüm güvenlik güçlerimize ve sandık görevlilerimize hayırlı görevler, kolaylıklar diliyorum. Ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

Karaman’da Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle 187 bin 902 seçmen, 668 sandıkta oy kullanıyor.