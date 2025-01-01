Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, yılbaşında görevi başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İlk olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Çiçekli, burada diyaliz tedavisi gören hastaların durumları hakkında bilgi alarak iyi dileklerini iletti. Çiçekli, daha sonra, Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Karaman-Konya ve Karaman Ereğli kara yolu üzerinde bulunan polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti. Çiçekli, uygulama noktasında durdurulan sürücülerle bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli son olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Burada görevli personelin yeni yıllarını kutlayan Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın tüm ülkeye sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’ye ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve kurum müdürleri eşlik etti.