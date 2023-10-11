Karaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil İbrahim Taşçı tarafından karşılanan İl Sağlık Müdürü Yurdakul’a ziyareti esnasında Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emre Ay ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özçelik eşlik etti. Karaman’a ve çevre illerin ilçelerine de hizmet veren hastanenin bölge için önemli olduğunu vurgulayan Yurdakul, “Son zamanlarda, sağlık alanında ulaşılan son teknolojilerle donattığımız hastanemizin bölge halkımıza hizmet verme noktasında her gün eklenen yenilikleriyle çehresi değişmektedir. Vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek adına tüm mesai arkadaşlarımızla görevimizin başındayız" dedi.

Dr. Yurdakul, hastane idarecileri ile birlikte servis ve üniteleri inceledikten sonra bir müddet hasta ve hasta yakınlarıyla görüşerek hastaneden ayrıldı.