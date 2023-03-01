Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 9 psikolojik danışman, 1 özel eğitim öğretmeni ve 1 fizyoterapistten oluşan Karaman psikososyal destek ekibi depremden etkilenen çocuklara destek için Osmaniye’ye gitti.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 9 psikolojik danışman, 1 özel eğitim öğretmeni ve 1 fizyoterapistten oluşan Karaman psikososyal destek ekibi depremden etkilenen çocuklara destek için Osmaniye’ye gitti.

Türkiye’yi derinden sarsan tarihi deprem afetinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüren Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremden psikolojik olarak olumsuz etkilenen çocukların süreci hızla atlatmaları için psikososyal destek ekibini Osmaniye’ye gönderdi. Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Karaman’dan Osmaniye’ye giden ekibin depremi yaşayan çocukların ruhsal anlamda sağlıklarına kavuşması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Çalışkan, “Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Müdürlüğümüzün koordinesinde gönüllü 9 psikolojik danışman, 1 özel eğitim öğretmeni ve 1 fizyoterapistten oluşan psikososyal destek ekibimiz Osmaniye’ye ulaştı. Ekibimiz, psikolojik ilk yardım, sanat terapisi, açık alan aktiviteleri, akıl zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, ısınma, gevşeme ve rahatlama egzersizleri ile depremzede çocuklarımıza yönelik etkinlikler yaparak hem onların eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlıyor hem de rehabilite olmaları için çalışıyor. Ayrıca ekibimiz bölgede yaşanan olumsuz sürecin izlerini silebilmek adına çocuklarla birebir ilgileniyor ve grup terapileri yaparak da onların tekrar sosyalleşmeleri için uğraş veriyor. Çocuklarımızla yakından ilgilenerek normalleşme sürecini hızlandırmak için emek ve gayret gösteren Karaman psikososyal destek ekibimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.