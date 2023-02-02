TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü Şaban Yıldırım için imza töreni düzelendi.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü Şaban Yıldırım için imza töreni düzelendi.

Zafer Hızarcı ile yollarını ayıran Karaman Futbol Kulübü, takımın başına Şaban Yıldırım getirdi. Kırmızı-beyazlılar, düzenlenen imza töreninde 53 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyla anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Süleyman Han, Onursal Başkan Mehmet Ali Han ve yeni teknik direktör Şaban Yıldırım, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

“Hoca seçimi bizim için kolay olmadı"

Sözlerine Zafer Hızarcı’ya teşekkür ederek başlayan Onursal Başkan Mehmet Ali Han, “Bir sene içerisinde ligden düşmüş olarak görünen, ligde kalarak bu senede zirvesine oynayan bir takımımız var. Hiç kimse zerre kadar şüphe duymasın. Geçen sene bize şu anı teklif etselerdi herhalde öpüp başımızın üzerine koyardık. Karaman Futbol Kulübü hedefinden hiç şaşmadı. Bizler şaşmadık Karaman halkı bunu bilsin. İnşallah sezon sonunda da bir üst lige çıkarak hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. Hoca seçimi de bizim için kolay olmadı. En az 100 hocayla görüştük. Doğru karar verdiğimizin kanaatindeyiz. İsteyerek hocamızı getirdik biz buraya. O yüzden hoca da hem bizim hem de Karaman’ın emaneti. Bu yüzden hocamızın değerini bileceğiz hep beraber” şeklinde konuştu.

“Sahada iyi işler yapan bir takım var"

Teknik Direktör Şaban Yıldırım ise, “Benim için burada olmak gerçekten son derece memnuniyet verici ama ondan öncesinde de sürpriz olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü aklımda olan bir yer değildi burası. Burayla ilgili bilgi edindikçe buraya dair olan isteğimiz de arttı. Neyi gördük burada, neden buradasınız diye sorarsanız önce bir vizyon gördük, bir hedef gördük burada. Dürüstlük gördük ve ona uygun bir takım gördük. İzlediğimiz kadarıyla iyi işler yapabilen sahada iyi işler yapan bir takım var. Dolayısıyla da hem başkanlarımızın vizyonu hem de şehrin isteği doğrultusunda bu takım bize umut verdi. Dolayısıyla da belli bir şeyleri yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ama başkanımla birlikte uzun yaptığımız konuşmalarda şunu da aramızda konuştuk. İki şeyi birden götürmek gerekiyor. Yani hem şimdiyi iyi yönetmek lazım hem de geleceği bir yandan da planlamak lazım. Bunlar birbirleriyle çelişen şeyler değil tam tersi birbirlerini besleyen şeylerdir. Yani iyi sonuçlar geldikçe diğer geleceğe dair planlamalar, yapılanmalar daha hız kazanacaktır. Şehrin isteğini de gördük yani taraftarın potansiyelini gördük. Şehirde iyi bir taraftar olduğunu gördük. Yani takımını destekliyor, tribünleri dolduruyor, başarı geldikçe daha fazlasını yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu gördük. Bütün bunlar bizi buraya çekti. Burada bulunduğumuzdan dolayı hem ben hem de ekibim son derece memnunuz. İnşallah sezon sonunda istediğimiz, arzuladığımız, taraftarımızın istediği yere hep birlikte çalışarak gelmiş oluruz” ifadelerine yer verdi.

Karaman Futbol Kulübü’nün grubundaki rakiplerinin güçlü olduğunu dile getiren Yıldırım, rakipleri yenebilmek için birlik ve beraberliğin en büyük güçleri olduğunun da altını çizdi. Kulüp Başkanı Süleyman Han da, “Başarılarımıza hocamızın katısı olacağına inanıyorum. Hep birlikte bu sezonu çıkartalım ve hedefimize ulaşalım” dedi.

Futbola Sakaryaspor’un altyapısında başlayan Şaban Yıldırım, 2000-2001 sezonunda aktif futbola veda etti. Antrenörlüğe altyapısında yetiştiği Sakaryaspor’un genç takımında başlayan Yıldırım, 2003-2004 sezonunda takımı Süper Lig’e çıkartarak ilk başarısını elde etti. Yıldırım, Sakaryaspor’un yanı sıra İstanbulspor, Mardinspor ve Elazığspor’un teknik direktörlüğünü de yaptı.