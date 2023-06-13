Karaman Futbol Kulübü ile Alanya Kestelspor arasında oynanacak 3. Lig 2. Grubun 2. Lige Yükselme Play Off Final maçı için Karaman taraftar gurubu yaklaşık 30 otobüsle Ankara’daki maç için yola çıktı.

Karaman Futbol Kulübü ile Alanya Kestelspor 3. Lig 2. Grubun 2. Lige Yükselme Play Off Final maçı saat 19.00’da Ankara’da Eryaman Stadyumunda oynanacak. Takımlarının Ankara’da yalnız bırakmak istemeyen Karaman taraftar grupları Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya geldi. Yaklaşık 30 otobüs Karamanlı taraftar büyük bir heyecan ve coşkuyla Ankara’ya yola çıktı. Otobüslerin bir kısmının güzergah üzerinde ve Konya’dan da Karamanlı taraftarlarını toplayacağı öğrenildi. Özel araçlarıyla Ankara’ya giden taraftarlarla birlikte Karamanlı taraftarların sayısının 3 bini geçeceği tahmin ediliyor.