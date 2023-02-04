Karaman’da, kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Uzun süredir beklenen kar yağışı herkesi sevindirdi.

Karaman’da, kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Uzun süredir beklenen kar yağışı herkesi sevindirdi.

Karaman’da sabaha karşı başlayan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürürken, vatandaşları da sevindirdi. Karın yağmasıyla birlikte aileleriyle birlikte parklara koşan çocuklar ise kartopu oynayarak karda yuvarlandı. Karla kaplanan ağaçlar da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Beklenen karın sonunda yağdığını söyleyen Rafet Kara, "Karın yağmasıyla bereket geldi. Uzun süredir bir kuraklık vardı. Sularımız azalmıştı. Kar da yağınca bereket oldu. İnşallah bu karın devamı gelir" dedi.

İç Anadolu’yu Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan Sertavul Geçidi’nde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle bir süreliğine tonajlı araçlara kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Şehir içinde de Karaman Belediyesine bağlı ekipler, ana yollar ve köprülü kavşaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.