Karaman Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Karaman Kitap Günleri, yoğun katılımla sona erdi. Organizasyon, 10 gün boyunca 120 saygın yayınevini ve 95 yazarı Karamanlılarla buluşturdu.

Karaman Belediyesi’nin 2-11 Haziran tarihlerinde Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendiği 3. Karaman Kitap Günleri’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 10 gün süren etkinlik, her yaştan binlerce kitapseveri ve çok ünlü isimleri ağırladı. Hepsi birbirinden değerli şair ve yazarlarla tanışıp kitaplarını imzalatma fırsatı bulan vatandaşlar, gerçekleştirilen 12 söyleşi programıyla da ünlü yazarları dinleme fırsatı buldu. Açıldığı günden itibaren binlerce kişinin ziyaret ettiği kitap günlerinde ayrıca, yurdun dört bir yanından gelen 120 yayınevinin bastığı yayınlar okurların beğenisine sunuldu. Karaman Kitap Günleri’nin son yazar konuğu ise Dilek Cesur oldu. “Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir” konulu konferansıyla sevenleriyle buluşan ünlü yazar, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı. Türkiye’nin önemli kitap festivalleri arasına giren Karaman Belediyesi 3. Karaman Kitap Günleri, seneye kitapseverlerin karşısına yeniden çıkmak üzere 11 Haziran Pazar günü sona erdi.