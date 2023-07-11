Karaman Analig hentbol takımı, Burdur’da düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sezonu hentbol grup müsabakalarında erkeklerde grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Burdur’un ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Osman Bayrakdar Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Sezonu hentbol grup müsabakalarına hentbol antrenörü İsmail Duran eşliğinde hazırlanan Karaman ekibi, 3 gün süren müsabakalar sonunda erkeklerde grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Karaman Analig kız takımı ise grupları üçüncü olarak tamamladı. Çeyrek finale yükselen Karaman Analig erkek hentbol takımı, 20-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Kırşehir’de düzenlenecek müsabakalarda yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Karaman Analig hentbol takımını tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, antrenör ve sporcuları tebrik ederek, Kırşehir’de düzenlenecek çeyrek final müsabakalarında başarılar diledi.