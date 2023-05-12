AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman ve partililer İhlas Pazarlama Erzincan Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Karaman, 14 Mayıs seçimlerinin önemine değinerek Erzincan’dan tekrar 2 vekil ile meclise gitmek istediklerini belirtti.

AK Parti Erzincan Milletvekili ve 28. dönem Milletvekili adayı Süleyman Karaman, İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, Yazar Hikmet Köksal ve çalışanları ziyaret etti. Heyet, Ateş ve Köksal ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür eden Ateş, "Bölge müdürlüğü olarak İhlas Holding çatısı altında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Erzincan adına yapılan çalışmalar, yapılacak olan çalışmalar için de şimdiden teşekkür ediyoruz. Allah hayırlısını versin” dedi.

Milletvekili Karaman ise, “Önemli bir seçime giriyoruz. Bizler milletvekili olmak değil Erzincan’ın milletvekili olmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah 14 Mayıs seçimlerince Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeninden 2 vekil ile Ankara’ya gitmek istiyoruz. İhlas Holding ailesine ve sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyor, bizleri burada güler yüzle ağırladığınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.