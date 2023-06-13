Çok araştırılan kuş türlerinden olan ve nadir gözlemlenebilen karaleylekler, Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunan Kanlıçay deresini mesken tuttu.

Çok araştırılan kuş türlerinden olan ve doğada farklı ülkelerde görülebilen karaleylekler, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi’nden geçen ve Dalaman Çayının bir kolu olan Kanlıçay deresinde görüldü. Doğada nadir gözlemlenebilen kuşu fark eden doğaseverler, dere kenarında beslenen karaleylekleri fotoğraflamaya çalıştı.

Karaleyleklerin geçen yıl da aynı bölgeye geldiğini hatırlatan Ayşe Bakırtaş, “Doğada nadir gözlemlenen karaleylekler, bu yıl daha kalabalık bir şekilde Kanlıçay’a gelmiş. Göçmen kuş türleri arasında yer alan karaleylekler, düşünülenin aksine nesli tükenmekte olan türler arasında yer almıyor. Diğer leylek türlerine göre nadir görülmelerinin nedeni ise ürkek ve tedbirli olmaları” dedi.

1 haftadır karaleylekleri takip ettiği ifadeden Bakırtaş, “Avcıların onları vurmasından endişe ediyorum. Bu yüzden her gün bulunduğu bölgeyi kontrole gidiyorum. Çamelili insanımızın da bölgemizin göç yolundaki göçmen kuşlar için önemli bir durak olduğunu bilmesini isterim. Doğayı ne kadar koruyabilirsek o denli ekosisteme katkı yapmış oluruz” diye konuştu.