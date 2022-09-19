Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yumurtalık ilçesini turizm açısından da daha cazip hale getireceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yumurtalık ilçesini turizm açısından da daha cazip hale getireceklerini söyledi.

Başkan Karalar, Yumurtalık Ziraat Odası’nda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu, ardından Sugözü, Gölovası, Yeşilköy, Hamzalı ve Narlıören köylerinde incelemelerde bulundu, halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Karalar, Karataş, Yumurtalık, İmamoğlu, Ceyhan ve kısmen Kozan’da su probleminin çözüldüğünü, Adana’da 1700 km su isale hattı döşendiğini söyledi. Yumurtalık’ta arıtmanın temelinin de bu dönem içinde atılacağını, daha sonra merkez ve merkeze yakın köylerin tamamının kanalizasyon probleminin de çözüleceğini açıklayan Başkan Karalar, 40-50 yıldır var olan problemleri 3 yılda çözüm aşamasına getirdiklerini açıkladı. Adana’nın birçok noktasında çiftçiyi, üreticiyi desteklediklerini, Yumurtalık’ta da üreticinin desteklenmesi için harekete geçtiklerini vurgulayan Karalar, önümüzdeki süreçte ilçede yol sorunun da ortadan kaldırılacağını bildirdi.

"Geliri yükseltip, hizmeti artırıyoruz"

11 Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu başarılı yönetimin, Millet İttifakı iktidarının Türkiye’nin sorunlarını çözeceğine dair önemli bir gösterge olduğunu kaydeden Başkan Karalar, Adana’nın büyükşehirler içinde gelir açısından 22. sırada olduğunu, 10. sıraya yükselmesini sağlayacaklarını, ilçeyi turizm açısından da daha cazip hale getireceklerini belirtti.

Başkan Karalar, hizmet ederken adil olmak için çok titiz davrandıklarını ifade ederek, sorunların büyük oranda çözümü için ülke genelinde ve belediyelerde doğru kadroların yönetime gelmesi gerektiğine dikkat çekti.