Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye’nin Büyükşehir yapılmak istendiğini ve Ceyhan ile Yumurtalık ilçelerinin Adana’dan koparılmak istendiğine dair açıklamalarıyla ilgili algı oluşturmakla suçlandığını hatırlatarak, "Biz sevdalısı olduğumuz Adana’ya sahip çıkmaya ve Adanalıların haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye’nin Büyükşehir yapılmak istendiğini ve Ceyhan ile Yumurtalık ilçelerinin Adana’dan koparılmak istendiğine dair açıklamalarıyla ilgili algı oluşturmakla suçlandığını hatırlatarak, "Biz sevdalısı olduğumuz Adana’ya sahip çıkmaya ve Adanalıların haklarını korumaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Karalar, yaptığı açıklamada, Adana hassasiyeti ve başarılarının hazmedilemediğini ifade ederek, "Bir televizyon programda Osmaniye’nin Büyükşehir yapılmak istendiğini, Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin bizden koparılmak istenebileceğini söyledim. Bunun üzerine AK Parti’li bazı siyasetçiler beni suçlayan, eleştiren, olmayan bir gündemi dile getirip algı oluşturduğumu iddia eden açıklamalar yaptı" dedi.

Bu suçlamalardan çok kısa süre sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın bir toplantıda yaptığı konuşmanın videosunun sosyal medyada yayınlandığını hatırlatan Karalar, şunları kaydetti:

"Kadir Kara videoda, “İnşallah Allah’ın izni ve inayeti ile Osmaniye Büyükşehir olacak. Bu konuda hiç kimsenin kaygısı olmasın. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ben boşuna konuşmam, öyle kendi kafamdan da konuşmam, duymadığımı söylemem” diyerek mesajını veriyor. Gazeteci Yavuz Donat’ın Sabah Gazetesi’nde 28 Haziran 2022 tarihinde “Son Söz ‘Zirve’nin” ara başlıklı yazısında Osmaniye’nin Büyükşehir olması konusundaki istek ve durum özetleniyor, sonuca nasıl varılacağına dair yol haritası çiziliyor. Başka bazı basın yayın kuruluşlarında da konu gündeme geldi. Konuyla ilgili yaptığım açıklamaların aslında ne denli yerinde olduğu ve Adana için hayati önem taşıdığı ortada. Her konuya atlayıp algı yapıldığı algısı oluşturmak isteyenlerin söylediklerini bu bilgiler ışığında kamuoyunun takdirine sunuyorum. Biz sevdalısı olduğumuz Adana’ya sahip çıkmaya ve Adanalıların haklarını korumaya devam edeceğiz."