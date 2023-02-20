Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremzedeler için bağışlanan yardımların toplanıp, koordine edildiği merkezi ziyaret ederek, depremden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için emek veren Büyükşehir personeline teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremzedeler için bağışlanan yardımların toplanıp, koordine edildiği merkezi ziyaret ederek, depremden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için emek veren Büyükşehir personeline teşekkür etti.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahada ve depremzedelerin yanında olan Başkan Zeydan Karalar, Büyükşehir personelinin özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Başkan Zeydan Karalar, “Keşke böyle acı bir olayı yaşamasaydık, keşke Adana da dahil memleketimiz bu felaketi yaşamasaydı ama yaşandı ve bu depremin yaralarını sarmak, acılarını hafifletmek için büyük özveriyle hareket etmek gerekiyordu. Hem olaylara çok hızlı müdahale etmek, hem doğru işler yapmak gerekiyordu. Televizyonları izlerken Adana’nın hızını konuştukları an sizlerle gurur duydum. Bütün işleri birlikte yaptık.

Hepiniz büyük fedakarlıkla, gece gündüz çalıştınız. Mesai mefhumu gözetmeden depremzedeler için çalıştınız. Bütün personelimiz, herkes kenetlendi. Herkesin hakkını teslim etmek lazım. Hepinizi yürekten kutluyorum, alkışlıyorum sevgili kardeşlerim” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, bütün kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olup, zor durumdaki halk için çalıştıklarını ifade ederek, “Adana’ya 500 civarında uçak indi. Hepsinin lojistiğini biz yaptık. Ülkemi bu dayanışma özelliğinden dolayı çok seviyorum. Milletimizin ayrım gözetmeksiniz zor durumdaki vatandaşlara yardım etme geleneğiyle onur duyuyorum.

Adana hem kendine yetti hem kimseyi açıkta bırakmadı, başka şehirlerden gelen insanları da barındırdı ve 3 öğün yemeğini verdi. Bunu birlikte başardık. Bize ihtiyacı olan son insana kadar özverili çalışmamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Büyük özveriyle depremzedelere yiyecek hazırlayan Payhane’yi de ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, “Afetin başından bu yana depremzedeler için yemek hazırlayan ve canla başla çalışan emekçilere teşekkür ederim” diye konuştu.