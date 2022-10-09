Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Lezzet Festivalinin, şehre her açıdan zenginlik katan bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu nedenle eleştirilmesi anlaşılır bir şey değil" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Lezzet Festivalinin, şehre her açıdan zenginlik katan bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu nedenle eleştirilmesi anlaşılır bir şey değil" dedi.

Başkan Karalar, Adana Lezzet Festivali’nin her sene biraz daha renkli, daha canlı ve katılımı yüksek geçmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Gastronomi turizmi esnafımızın yüzünü güldüren ve istihdamı artıran, Adana halkının önemli gelir kaynaklarından biridir. Valiliğimizin önderliğinde yapılan ve en büyük destekçisi olduğumuz Adana Lezzet Festivali, şehre her açıdan zenginlik katan bir etkinliktir. Bu nedenle eleştirilmesi anlaşılır bir şey değil. Zaten hedefimiz Adana’da kimseyi aç bırakmamak. Bunda da kararlıyız" diye konuştu.

Belediyeler ve odaların Adana Lezzet Festivali’nin başarılı geçmesi, Adana’nın hakkıyla tanıtılması için gereken katkıyı yaptığını ifade eden Karalar, şunları kaydetti:

"Lezzet Festivali tüm Adana’nın sahip çıktığı Adana’nın festivalidir. Yurt içinden yurt dışından 500 bin civarında ziyaretçinin geldiği, Adana’ya ciddi ekonomik katkısı olan bu tür festivalleri desteklemeye ve yapmaya devam edeceğiz."