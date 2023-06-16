Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, EYT nedeniyle emekli olan personelin tazminatı ve personele ödenen deprem tazminatı için Belediye Meclisi’ne getirilen borçlanma yetkisi talebinin AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildiğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, borçlanma yetkisi talebi hakkında açıklamada bulundu. Karalar, “EYT nedeniyle emekli olan personelin tazminatı ve personele ödenen deprem tazminatı gibi yıllık bütçede öngörülmesi mümkün olmayan ek masraf kalemleri belediyelere yüklendi. Belediye Meclisi’ne bu nedenle getirdiğimiz borçlanma yetkisi talebi, AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi. Ne yapalım? İnsanların hak ettiği tazminatı ödemeyelim mi? Ödeyeceğiz! Maksat bizi çalıştırmamaksa, yine de çalışıyoruz. Maksat Adana’yı cezalandırmaksa, Adanalı bu ayak oyunlarını unutmaz. Değerli hemşehrilerim sadece bilgilendirme sorumluluğuyla yazıyorum. Engeller aşılmak içindir ve bizi güçlendirir. Birlikte destan yazmaya devam edeceği” dedi.