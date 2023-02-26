Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tüm güçleriyle depremden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tüm güçleriyle depremden etkilenen vatandaşların yanlarında olduklarını söyledi.

Karalar, 6 Şubat’ta yaşanan ve Adana’nın da dahil olduğu 11 ili etkileyen depremlerden sonra vatandaşın yanında yer alarak ekiplerini seferber etti. Adana’daki arama-kurtarma ve enkaz kaldırılmasının bitiminin ardından Karalar, belediye ekiplerini Hatay’a yönlendirdi. Karalar şimdi de vatandaşı yalnız bırakmayarak, onları ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Karalar, Sarıçam ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Sarıçam Niyet Akademi Şubesi’nde ve çadırlarda kalan depremzede vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Karalar, Kozan’da da öğrenci yurdunda ve Adana Büyükşehir Belediyesi Sırelif Gündüz Bakımevi’nde kalan deprem mağduru vatandaşlarla buluşup, taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Karalar, Ceyhan’da toplanma merkezlerini ve cemevini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti, sorunları dinleyerek, “Tüm gücümüzle depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.