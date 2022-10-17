Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıları 19 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı temel atma törenine davet etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adanalıları 19 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı temel atma törenine davet etti.

Geçen hafta farklı ilçelerde muhtarlara buluşan Başkan Zeydan Karalar, son olarak Kozan ilçesinde ve Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda ise Çukurova, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Başkan Zeydan Karalar, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Borcun, gelirin 4 katı olduğu dönemde bile önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Başkan Karalar, mevcut durumda gelirin borçtan fazla olduğunu ama Adana Büyükşehir Belediyesinin gelirini artırmak ve daha fazla hizmet edebilmek için yoğun çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, kiralama yerine araç ve iş makinesi alımıyla Büyükşehir ve ASKİ’de ayda 20 milyon tasarruf edildiğini açıkladı.

Şu anda Otogar Kavşağı altgeçidi, 81 otobüs alımı, 35 kamyon alımı, önemli yol ve altyapı hizmetleriyle birlikte toplamda 1 milyar lira değerinde işin borçlanmadan gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Karalar, 3 yılda gelinen noktanın olağanüstü bir başarı olduğuna değindi. Adana’yı büyük bir kaostan kurtardıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, her geçen yıl daha iyi hale geleceklerini ve eksiklerin giderileceğini bildirdi.

Muhtarları yol arkadaşları olarak gördüğünü aktaran Başkan Zeydan Karalar, halkın taleplerini kendilerine ileten muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

19 Ekim’de, Otogar Kavşağı’nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı, saat 12’deki açılış ve temel atma törenine muhtarları davet eden Başkan Zeydan Karalar, halk için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Başkan Zeydan Karalar, Adana’ya yakışır bir kültür merkezi, trafik sorununun çözümü için metro ikinci hattının yapımı, altgeçitlerin artırılması ve kentin diğer eksiklerinin tamamlanması için ayda 1 milyarlık gelire ihtiyaç olduğunu kaydetti. Başkan Karalar, Adana gibi önemli bir kentin, 30 Büyükşehir içinde gelirde 22. sırada bulunmasının kabul edilemez olduğunu anlattı.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesinin iyi işler yaptığını, çok daha iyi işler yapmaya kararlı olduğunu, mali açıdan güçlenmeye devam edeceklerini, bunu kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.