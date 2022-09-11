Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gündüz bakımevi açılışını yaptığı Pozantı ilçesine yarısı kız öğrenci olmak üzere, 300 kapasiteli öğrenci yurdu yapılacağını açıkladı, arıtma tesisi yapacaklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gündüz bakımevi açılışını yaptığı Pozantı ilçesine yarısı kız öğrenci olmak üzere, 300 kapasiteli öğrenci yurdu yapılacağını açıkladı, arıtma tesisi yapacaklarını söyledi.

Başkan Karalar, hafta sonlarını kırsalda halkla birlikte geçirme, sorun dinleme, ziyaretlerde bulunma ve talepleri alıp, hemşehrileriyle sohbet etme geleneğini sürdürüyor.

Başkan Zeydan Karalar, Pozantı ilçesinde ilk olarak 11. Geleneksel Karakışlakçı Bal ve Çilek Festivali’nde üreticilerle ve bölge halkıyla buluştu. Pozantı’ya sık sık geldiğini, Adanalılara hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkesini en çok sevenin, işini en iyi yapan olduğunu söylüyor. Biz de onun gösterdiği yolda çok çalışıyoruz. Allah’a şükürler olsun ki; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilip size hizmet etme imkanı buldum. Pozantı’ya da diğer ilçelere de önemli hizmetler yapıyoruz” dedi.

Pozantı’da ve köylerinde milyonlarca çilek, lavanta, ceviz, domates fidesi, ilaç, gübre, aşı, biyolojik mücadele için materyal, seyyar kesimhane, güneş paneli, pandemide nakdi yardım gibi üreticiyi doğrudan ilgilendiren destekler verdiklerini açıklayan, yeni desteklerle birlikte üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, çok zor şartlarda teslim aldıkları belediyeyi, çalışabilir hale getirdiklerini söyledi. Büyük hizmetleri borçlanmadan yapabilecek durumu oluşturduklarını kaydeden Başkan Karalar, Millet İttifakı iktidarında çok daha fazla hizmet edebilir hale geleceklerini açıkladı.

Kadınların her açıdan güçlü olmasının Türkiye’nin daha güçlü olması anlamına geldiğini bildiren Başkan Karalar, hizmet ederken buna önem verdiklerinin altını çizdi.

Yağlıtaş, Açıbekirli ve Ömerli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, Millet İttifakı’nda Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çok daha fazla hizmet verebilecek duruma geleceğini, eksiklerin, ihtiyaçların daha büyük oranda giderileceğini anlatarak, halka oy hesabına göre hizmet götürmediklerinin de ortada olduğunu söyledi. Adana’nın dört bir yanındaki köylere seçimden seçime giden bir yönetici olmadığını belirten Başkan Karalar, halkın parasını doğru ve dürüst kullanarak çalışmaya devam ettiklerini açıkladı.

300 kapasiteli yurt yapılacak

Pozantı Gündüz Bakımevi’nin açılışını da yapan Başkan Zeydan Karalar, törende halka hitap etti. Pozantı’da öğrenim gören üniversite öğrencileri için kız yurdu açıldığını hatırlatan, yarısı kız öğrencilere yönelik olmak üzere 300 öğrenci kapasiteli bir yurt daha açacaklarını müjdeleyen Başkan Karalar, annelerin gönül rahatlığı ile çalışabilmesi için de Gündüz Bakımevi yaptıklarını vurguladı. Ucuz ve güvenli kreş hizmetinin kadınlar için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Karalar, kreşte Atatürkçü nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını altını çizdi. Çocukları Atatürkçü yetiştirmenin asla siyaset yapmak anlamına gelmediğini bildiren Başkan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk, laik-demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtarıcısıdır, ülkemizin ebedi önderi, lideridir. Biz de Ulu Önder Atatürk’ün izindeyiz ve izinde olmaya devam edeceğiz. Biz Atatürk’ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştireceğiz” diye konuştu.

Pozantı’ya önemli hizmetler yapıldığını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, kışın 20 bin, yazın 200 bin nüfuslu bir ilçede arıtma bulunmamasının kabul edilemez olduğunu, ama bu eksiği gidereceklerini duyurdu.