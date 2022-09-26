1 Ekim’de yapılacak olan Nazilli Ticaret Odası seçimleri için beyaz liste ile yarışa katılacağını açıklayan İnşaat Mühendisi Erol Karakuş, Nazilli ve çevre ilçelerde gençlerin iş sahası yetersizliği nedeniyle yaşadıkları şehirleri terk etme eğiliminde olduğunu belirtti. Karakuş; “Şehrimizin ve memleketimizin geleceği olan girişimciler ve iş arayan gençlerimizin umudu olacağız” dedi.

1 Ekim’de yapılacak olan Nazilli Ticaret Odası seçimleri için beyaz liste ile yarışa katılacağını açıklayan İnşaat Mühendisi Erol Karakuş, Nazilli ve çevre ilçelerde gençlerin iş sahası yetersizliği nedeniyle yaşadıkları şehirleri terk etme eğiliminde olduğunu belirtti. Karakuş; “Şehrimizin ve memleketimizin geleceği olan girişimciler ve iş arayan gençlerimizin umudu olacağız” dedi.

Nazilli ve çevre ilçelerde yaşayan gençleri memleketlerinde tutmanın birinci yolunun onlara iş sahası oluşturmaktan geçtiğine vurgu yapan Nazilli Ticaret Odası (NTO) Başkan Adayı Erol Karakuş, “Gençlerimizi ilçemizde tutmanın yolu onlara iş sahası oluşturmaktır. Gençlerimiz Nazilli’de çalışabilecekleri yeterli fabrika bulamadıkları gibi, kendi işlerini kuracak yeni dükkan dahi bulamıyorlar. Pırıl pırıl gençlerimizin makus sonu yevmiyeli tarım işçiliği olmamalı. Gençlerimizin önüne yollar serilmeli, onlar kendi istedikleri ve kendilerine uygun buldukları yolları seçmelidirler” ifadelerini kullandı.

Nazilli başta olmak üzere ilçelerde büyük eksikliği hissedilen yeni ticaret alanları açılabileceğini vurgulayan Erol Karakuş, “Bunu yapmak zor olmadığı gibi yakın çevremizde örnekleri de mevcut. Nazilli’de yeni imara açılan Zafer Mahallesinde konutların altına yapılan dükkanlar orada az da olsa bir ticaret alanı oluşturmuştur. Yine şehrin genişleyeceği alanlar belediyemizle yapılacak istişarelerle planlanarak sadece konut değil, konut ve ticaret alanının birlikte planlanmasıyla kentimizin ticari alanları yaygınlaştırılabilir. Zafer Mahallesi örneğimizde olduğu gibi bu örnek Efeler ilçesinde de Mimar Sinan bölgesine uygulama başarıyla hayata geçirmiş alanlardandır" dedi.

Nazilli’nin önemli iş sahalarından eski ve yeni sanayide dolgunluğun had safhada olduğunu ve esnafların bu konuda talebinin yoğun olduğunu vurgulayan Karakuş, “Bu dolgunluğun oluşturduğu rant dolayısıyla kiralar her geçen gün hızla artıyor. Bunun çözümü yeni sanayi alanları açmak. Bu konudaki eksikliğin ve aciliyetin farkındayız. Göreve geldiğimizde öncelikli olarak bu ihtiyaca odaklanacağız ve yetkililerle görüşerek bulunacak uygun bir arazinin yeni bir sanayi sitesi olarak hizmet etmesi için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.

Aydın’ın özellikle doğu bölgesinde ara eleman eksikliğinin had safhada olduğunu hatırlatan Erol Karakuş, “Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek olan Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü imzalanmıştı. Bu protokol çerçevesinde yer alan 81 ilde 81 meslek lisesi projesinin birini yada bütçemiz dahilinde bölgemizdeki işadamlarının katkılarıyla bir eğitim seferberliği ilan ederek Meslek Lisesi kazandırmak istiyoruz. Bölgelerimizdeki odalarımızı gezdik, Manavgat’ta, İstanbul’da, Gaziantep’te, Mersin’de, Çaycuma’da, Muğla’da, Manisa’da, Karaman’da ve daha birçok il ve ilçede odalarımızın meslek lisesi ya da fen lisesi yaptıklarını gözlemledik. Yaptığımız bu gözlemlerden yola çıkarak Nazilli’mizde gençlerimizin en iyi şekilde eğitim alması için seferber olacağız. Mesleksiz olduğu için birçok gencimiz işsiz kalıyor. Bu aslında gelecek açısından da büyük bir risk. Biz yapacağımız bu çalışmalarla piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline destek vermek istiyoruz. Bu okullarda atölyeler ve laboratuvarlar kuracağız, mevcut olanları yenileyeceğiz. AR-GE ve Beceri Tasarım Atölyelerini faaliyete geçireceğiz. Eğitim içeriklerini TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanmasını sağlayacak, bu konuda milli eğitim camiası ve üniversitemizle hep kol kola olacağız. Gerçekten ve gerçeklikten uzak hiçbir projeyle karşınıza çıkmayacağız” ifadelerini kullandı.