Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 2022-2026 dönemi organ seçimleri 15 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 2022-2026 dönemi organ seçimleri 15 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasına (MUTSO) Başkan adayı olduğunu açıklayan Bülent Karakuş oda toplantı salonunda ‘Muğla Güçbirliği’ ekibi ile açıklamalarda bulundu.

Karakuş yaptığı açıklamada, “15 Ekim 2022 cumartesi günü odamızın organ seçimlerini gerçekleştireceğiz. Parçası olmaktan gurur duyduğum “Muğla Güçbirliği” ekibimiz ile birlikte 13 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğüm Muğla Ticaret ve Sanayi Odasını ilimizin yükselen bir değeri haline getirmeye çalıştık. Son 4 yıl meclis üyesi olarak hizmet vermeye çalıştım. Bugün geldiğimiz noktada gerek üyelerimizin, gerekse kamuoyunun şahsım ve ekip arkadaşlarımızla oluşturacağımız bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğu yönündeki talepleriyle karşılaştım. Bu taleplere elbette kayıtsız kalmamız beklenemezdi ve öyle de oldu. Elimizi tekrar taşın altına koymaya karar vererek almış olduğumuz kararı sizlerle paylaşmak adına yine sizlerleyiz. MUTSO, ilimizin sosyo-ekonomik yapısına hizmet eden en önemli dinamiklerinden bir tanesidir. Bu bilinç ve daha önceki görev anlayışımızla ilimizin bu dinamiğini, daha etkin, ortak akla inanan, daha fazla katma değer sunabilen, daha uyumlu, daha paylaşımcı bir hale getirmek için yönetime talibiz. İlk gün ‘oda üyeleri için vardır’ anlayışıyla çıkmış olduğumuz hizmet yolculuğumuzda daha yapacak çok işimiz olduğu bilinci ve ilimize yapılan hizmetinin kutsal hizmet olduğu anlayışıyla 15 Ekim’de yapılacak olan odamız organ seçimlerinde ‘Muğla Güçbirliği’ adını verdiğimiz oluşumumuzla önümüzdeki hizmet dönemi için göreve talip olduğumuzu açıklamak isterim. Göreve geldiğimiz andan itibaren hep ekip ruhunun, birliğin ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştım. Şuanda geldiğimiz noktada aradan yıllar geçmesine rağmen o ruhu kaybetmediğimizi görmek beni son derece gururlandırdı. Tabi kurumsal hafızanın kaybolmaması ve sürdürülebilir olması için yola çıktığımız arkadaşlarla devam etmenin önemi büyük. Bunun yanında ekibimize yeni dahil olan genç yol arkadaşlarımızın bizlere inanarak güvenerek aramıza katıldığını görmek mutluluk ve umut verici bir tablo. Bu duygu ve düşüncelerle odamızda bugüne kadar görev yapmış başkan, meclis başkanı, meclis üyeleri, komite başkanları, komite üyeleri, disiplin kurulu başkan ve üyeliği yapmış olan tüm büyüklerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.