Erzincan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş, acilen canlı küçükbaş hayvan ihracatının açılması gerektiğini belirterek, “Küçükbaş hayvancılık sektörü zarar ediyor” dedi.

Küçükbaş hayvancılıkta büyük bir kriz yaşandığını ileri süren İbrahim Karakuş, “Acilen canlı küçükbaş hayvan ihracatının açılması gerekmektedir. Sürekli artan yem maliyetleri, tüketicinin alım gücünün düşmesi, bayram sonrasında ete olan talebin azalmasıyla hayvan fiyatlarının ve kesim fiyatlarının düşmesiyle üreticilerimiz zarar etmeye devam ediyor.

Hayvan alışverişi durma noktasına geldi, yem maliyetlerini karşılamakta zorlanan üreticilerimiz zararına da olsa hayvanlarını satmak istese de müşteri bulurken zorlanıyor.

Üreticilerimiz müşteri bulduğunda fiyatına bakmadan hayvanını elden çıkarıyor. Artan yem maliyetleri nedeniyle üreticilerimiz yıllardır gözü gibi baktığı küçükbaş damızlık hayvanını alıcı bulması durumunda fiyata bakmaksızın satmasına veya damızlık vasfı taşıyan koyunlarını kombinalarda kesilmesine neden olmakta.

Üretimi arttırmaya çalışırken ve arttırırken alım gücünün düşmesi ile oluşan arz fazlalığı küçükbaş hayvan ihracatının da kapanması ile üreticiyi çıkmaza sokmuştur. Devletimiz üretimin devam edebilmesi için acilen küçükbaş canlı hayvan ihracatını açması gerekiyor

Başta yem maliyetleri olmak üzere giderler her gün artarken üreticinin elindeki küçükbaş hayvanın fiyatı düşmektedir. Yapılması gereken çok acil canlı küçükbaş hayvan ihracatının açılmasıdır. Karkas et ihracatı sorunu çözmez. Bir an önce canlı hayvan ihracatı açılmalı, üreticiye TMO aracılığıyla uygun fiyatlı arpa verilmesi sağlanmalıdır.

Bu söylenilenler yapılmadığı takdirde bir şekilde fırsatını bulup hayvanını satan üretici yeniden hayvan almazken, damızlık koyun üretimi yapan üreticilerde koyunlarını kesip/satıp üretimi bitirmekteler. Üretimin azalması demek önümüzdeki süreçte zor günlerin bizi ve ülkemizi beklemesi demektir.” diye konuştu.