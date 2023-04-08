Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Karakulak Mahallesi’ne kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımında sona gelindi. Sağlık Merkezi’nin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni projenin sağlık altyapısına güç katarak bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını aktardı.

Karatay Belediyesi, sağlık alanında attığı adımlarla ihtiyaç duyulan bölgelere Aile Sağlığı Merkezi kazandırıyor. Bu çerçevede Karakulak Mahallesi’nde yapımı devam eden Karakulak Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatında sona gelindi. Bin 100 metrekarelik inşaat alanına sahip Aile Sağlığı Merkezi’nde 5 doktor odası, 5 hemşire odası, gebe izleme odası, aşı ve bebek izleme odası, tıbbi müdahale odası, laboratuvar ve çok maksatlı salon bulunuyor. Karakulak Aile Sağlığı Merkezi, hayırsever Mehmet İlker Yiğit’in de katkılarıyla yapılıyor.

“Mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yatırımlarımız şekilleniyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sağlık yatırımlarıyla ilçede güçlü bir sağlık altyapısına katkı sunmak istediklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak eğitim, altyapı, sosyal ve kültürel alanların yanı sıra sağlık yatırımlarını da ayrıca önemsiyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirleyip buna göre eksikliklerin giderilmesi için çaba gösteriyoruz. Bu çabamızla sağlık hizmetlerine katkı sunacak önemli hizmetlere imza atıyoruz. Karakulak Aile Sağlığı Merkezi ile de Karakulak Mahallemiz ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız inşallah yakın bir zamanda çok daha konforlu ve modern sağlık hizmeti almaya başlayacak. İnşaatında sona geldiğimiz sağlık tesisimizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.