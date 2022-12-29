Karaköy’deki tarihi katlı otoparkın yıkımına başlandı. Katlı otoparkın yıkım çalışmalarıysa dronla havadan görüntülendi.

Karaköy’deki tarihi katlı otoparkın yıkımına başlandı. Katlı otoparkın yıkım çalışmalarıysa dronla havadan görüntülendi.

1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 7 katlı otoparkın yıkımına başlandı. Çalışmaların olduğu alana gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıkım ve sonrasında yapılması planlanan proje hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, bölgenin özellikle Galataport Projesiyle birlikte turistik yönünün güç kazandığını söyleyerek, katlı otoparkın yıkılıp yerine yer altı otoparkı ve üst kısma da sanat ve kültür faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bir alan yapılacağını belirtti. İmamoğlu, kazan-kazan mantığıyla yapılan projenin bütün detaylarını Galaport’un sahibi olan firmanın üstlendiğini, projenin bu yönüyle yerel yönetim özel sektör iş birliğinin örnek dayanışma yolculuklarından birisi olduğunu aktardı.

“Göreve geldiğimizde, bu alanın buraya yakışmadığını tespit ettik”

Yıkım çalışmasını yerinde inceleyen İmamoğlu, “Karaköy’de yıllardır hizmet veren kapalı otoparkın olduğu yerdeyiz. Bu bölge daha çok ticaret merkeziydi. Belli sektörlerin toptan, perakende satış alanlarının olduğu bir noktaydı. Ama artık bu ada değişiyor. Beyoğlu’nun büyük bir bölümü aslında değişiyor ama bu bölüm çok hızlı dönüşüyor. Malum burada Galata Port projesi var ve turistik yönü güçlü. Otel ve diğer hizmet sektörünün konumlandığı bir nokta haline geldi. Bu da demek oluyor ki burası ulusal ve uluslararası düzeyde en yoğun turistin ayak basacağı ve bizi tanıyacağı, bizi göreceği bir merkeze dönüşecek. Buraya görevi aldığımızda, ilk geldiğimizde Galata Port yatırımcı firma yetkililerimizle yaptığınız tespitlerden bir tanesi de bu alanın bu şekilde buraya yakışmadığıydı. Ve şöyle bir karara vardık. Buranın meydana dönüşmesini, otopark kapasitesinin burada yer altına alınarak otopark hizmetinin devam etmesini, yani hiçbir sıkıntıya uğramamasını, aynı zamanda buradaki meydanın da üst kullanımının yine kamu lehine, sanat, kültür faaliyetlerinin olduğu ve şehre soluk aldırdığı ki boğaz kıyısından Karaköy İskelesi’ne doğru uzanan bölümüyle beraber şehrin bu sıkışmışlığında yaklaşık yedi bin metrekarenin üzerinde muazzam bir alanın, meydanın kazandırılmasını sağlayacak bir proje geliştirildi” dedi.

“2 buçuk yıllık bir iş planı var”

Projenin kamu lehine bir çalışma olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Şu anda yıkımı başladı. Yıkımla beraber toplamda 2 buçuk yıllık bir iş planı var. Bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını Galataport’un sahibi olan firma üstlenmiştir. Yapıp anahtar teslimi büyükşehir belediyesine teslim edecek ve büyükşehir belediyesi burada hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir işbirliğidir. Yani kazan-kazan mantığını içeren, buradaki yatırımcıya sağlıklı bir çevre sunmanın karşılığında böyle bir kamu hizmetinin alınması da bence yine yerel yönetim özel sektör iş birliğinin örnek dayanışma yolculuklarından birisi olmuştur” diye konuştu.

Öte yandan, şehirde ilk olma özelliğini taşıyan Karaköy’deki tarihi katlı otoparkın yıkım çalışmaları dronla havadan görüntülendi.