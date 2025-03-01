İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Karaköy’de bulunan semtin ilk iki katlı otoparkını, yapmayı planladığı ’Karaköy Meydan ve Yeraltı Otopark Projesi’ için 2022 yılında yıkmıştı. Otoparkın yıkımının ardından tarihi kalıntılara rastlanırken, çalışmalarda ortaya çıkarılan eserler havadan görüntülendi.

Karaköy’de İBB tarafından 1976 yılında açılan ve şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan 7 katlı otoparkın yıkımına 2022 yılı Aralık ayında başlanmış ve yerine meydan altı otopark yapılacağı açıklanmıştı. Çalışmalar sırasında rastlanan tarihi kalıntılar nedeniyle inşaat ilerlemezken, heyecan verici görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gün yüzüne çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülenirken, hangi döneme ait olduğu gibi detaylara da ışık tutması bekleniyor.