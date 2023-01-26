İstanbul Karaköy’deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’ndeki lojmanda çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Fehim Atsup için Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Karaköy’deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’ndeki lojmanda çıkan yangında hayatını kaybeden 75 yaşındaki Fehim Atsup için Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Beyoğlu’nda bulunan Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi’nin 3 katlı lojmanında 23 Ocak Pazartesi günü çıkan yangında Fehim Atsup (75) ile Josephine Ekmekçioğlu (78) hayatını kaybetmişti. Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Daniel Atsup’un amcası olan Fehim Atsup için Kocamustafapaşa’da bulunan Surp Kevork Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde taziyeleri Fehim Atsup’un oğlu Can Atsup ve yakınları kabul etti. Düzenlenen törenin ardından cenazenin defnedilmek üzere Mardin’e gönderileceği öğrenildi.