Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saha gezisiyle vatandaşların sorunlarını dinledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saha gezisiyle vatandaşların sorunlarını dinledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaisine başlayarak ilçeyi adım adım gezen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, saha gezileriyle sorunları ve talepleri yerinde dinliyor. Baydilli, bugün mesaiye Karşıyaka Mahallesini gezerek başlarken, mahalledeki sorunları ve vatandaşların taleplerini inceleyip bilgi aldı. Baydilli, sorunlarla ilgili notlarını alırken taleplerin yerine getirilmesi için birim müdürlerine talimat verdi.

Sabah gezileri sayesinde ilçeye hakim olduklarını ifade eden Baydilli, sorunların en iyi ve hızlı çözümünün yerinde görmekle gerçekleştiğinin altını çizdi. Baydilli, “Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte göreve başladığımız zamandan bu yana belirli günlerde sabah mesaiye 1 saat erken başlayıp ilçemizi sokak sokak geziyoruz. Yanımızda ilgili başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle mahallede incelediğimiz sorunları hızlıca istişare edip çözümü konusunda çalışma başlatıyoruz. Bugün de Karşıyaka Mahallemizde inceleme yaptık ve belirli yerlerde yapılan çalışmalarımızı inceledik. Mahallemizin önemli bir sıkıntısı bulunmuyor ancak biz mahallemizi vatandaşlarımız için daha güzel hale nasıl getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Her geçen gün nüfusunu katlayan ilçemize en iyi hizmeti sunmak için yönetim kadromuz ve sahadaki personelimizle büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. İnşallah Karaköprü’müz projelerimiz ve hizmetlerimizle parlayan yıldız olmaya devam edecek, çok daha iyi bir konuma gelecektir” diye konuştu