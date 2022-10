Karaköprü Belediyesi her geçen yıl büyüyen ve gelişen ilçede konutlaşmanın arttığı yerlerde ihtiyaç oluşmasıyla yeni yollar açarak yol ağını genişletiyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yeni yapıların oluştuğu mahallelerde yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konutlaşmanın fazla olduğu ve sürekli yeni yollara ihtiyaç duyulan Seyrantepe, Doğukent ve Güllübağ gibi mahallelere yeni yollar açılırken, vatandaşların araçlarıyla rahatlıkla seyahat etmeleri için deforme olmuş yerlerde onarım çalışmaları da gerçekleştirilerek yollar yenileniyor.Baydilli ilçede aralıksız bir yol hizmeti gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek ilçenin yol ağını her geçen gün genişlettiklerini ifade etti. Baydilli her geçen gün gelişen ve büyüyen bir ilçe olduklarının altını çizerek, ’’2022 yılına girdiğimizde 252 bin kişi olarak belirlenen ilçe nüfusumuz her geçen gün artıyor. İlçemizde ihtiyaçlar dahilinde yol ağımızı genişleterek vatandaşlarımızın bu konuda sorun yaşamasını önlemek durumundayız. Seyrantepe, Doğukent, Güllübağ, Batıkent gibi konutlaşmayla birlikte yol ihtiyacı olan her mahallemizde fen işleri ekiplerimiz yol açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bunun yanında altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda da yenileme çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yollarda sıkıntı yaşamasının önüne geçiyoruz. Genç ve modern bir ilçe olarak sıkıntılarımız, eksiklerimiz olabilir ancak hep birlikte daha fazla çalışarak ilçemizi çok daha güzel bir konuma getireceğimize inanıyorum. Bu anlamda özveriyle çalışan personelimize ve bize destek olan, sabır gösteren değerli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dâhilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.