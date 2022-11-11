Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni yolları altyapı çalışmaları tamamlanana kadar stabilize malzeme serimi yaparak hizmete sunuyor

Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni yolları altyapı çalışmaları tamamlanana kadar stabilize malzeme serimi yaparak hizmete sunuyor

Güneydoğunun parlayan yıldızı olan Karaköprü’de artan nüfus ve konutlaşmayla beraber doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri yoğun bir mesaiyle ilçeye yeni yollar kazandırırken, açılan yollar alt yapısı bittikten sonra kilitli parke taşı döşemesi yaparak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Batıkent Mahallesinde yeni açılan yolları altyapısı tamamlanana kadar stabilize malzeme serimi yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yollarda kilitli parke döşeme çalışması da gerçekleştirilecek. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye son 7 yılda çok fazla yeni yol kazandırdıklarına dikkat çekerek, "Karaköprü her yıl nüfusunu önemli bir büyümeyle katlıyor. Doğal olarak da yeni yol ihtiyacı hasıl oluyor. Fen işleri ekiplerimiz ilçeye yeni yollar kazandırmak, ihtiyacı karşılamak adına elindeki imkanlarla yoğun bir seferberlik halinde yollar açıyor. Açılan yolları alt yapısı tamamlandıktan sonra kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü’de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. Ekipler yeni yollar açarken, ilçe genelinde deforme olmuş yollarda da onarım çalışmalarını sürdürüyor.