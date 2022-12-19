Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmetçik Mahallesinde konutlaşmayla birlikte doğan yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açıyor.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmetçik Mahallesinde konutlaşmayla birlikte doğan yol ihtiyacını gidermek için yeni yollar açıyor.

Şanlıurfa’da her geçen gün daha da genişleyen Karaköprü ilçesinde yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için çalışan ekipleri yeni yollar açarak trafiği rahatlatıyor. Mehmetçik Mahallesinde imara açılan yerlerde artan konutlaşmayla birlikte ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek için ekipler belirlenen alanlarda yeni yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yol anlamında önemli bir hizmet ağı oluşturduklarına dikkat çekerek ilçeyi adeta ilmek ilmek ördüklerini ifade ederek, "Karaköprü gelişme potansiyeli olarak Şanlıurfa’nın ve bölgenin en hızlı gelişen ilçesi olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle yerel yönetim olarak bize ciddi iş düşüyor. Bu anlamda ilçemizi kalkındırmak ve artan nüfusa en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Karaköprü, her sene önemli bir büyüme kat ediyor ve göç alarak nüfusunu katlıyor. Biz de ’yol medeniyettir’ diyerek ilçemize yeni yollar kazandırıyor ve mevcut yolları yeniliyoruz. İlçemize daha modern ve geniş yollar kazandırmak için fen işleri ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle durmadan, yorulmadan hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni yol açma çalışmalarının yanı sıra asfalt serimi, kilitli parke döşeme ve deforme olmuş yolların onarımı gibi çalışmalar da sürdürülüyor.