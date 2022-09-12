Karaköprü Belediyesi ilçede yol sıkıntısı yaşanmaması için üst yapı çalışmalarında yeni yol açma mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi ilçede yol sıkıntısı yaşanmaması için üst yapı çalışmalarında yeni yol açma mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmalarında ilçeye yeni yol kazandırma mesaisini sürüyor.

Doğukent, Seyrantepe ve Mehmetçik Mahallelerinde yeni yapıların olduğu bölgede ihtiyaç nedeniyle yeni yol açma çalışmaları yapılırken, açılan yollarda alt yapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşemesi gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunulacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ekiplerin iyi bir çalışma temposu içinde olduğuna değinirken, kış aylarına girmeden daha fazla yolu açıp hizmete sunmak için çalıştıklarını dile getirerek, “İlçemizde büyümeye endeksli olarak yeni yol açma ihtiyacı da hasıl oluyor. Bu anlamda fen işleri ekiplerine talimatım yol açma mesaisini daimî olarak sürdürmeleridir. Yolları açık ve ferah bir Karaköprü için fen işleri ekiplerimiz ilçemize yeni yollar kazandırıyor, üst yapı çalışmalarıyla yollarımızı yeniliyor. Göreve geldiğimiz günden beri yol konusuna önem verdik ve her dönemde yol açma çalışmalarımıza ara vermedik. Bundan sonra da sürekli büyüyen ve ihtiyaç doğan Seyrantepe, Batıkent, Doğukent ve Mehmetçik gibi mahallelerimiz ile diğer mahallelerimizde çalışmalarımızı tempo kaybetmeden sürdüreceğiz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, program dahilinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdüreceği belirtildi.