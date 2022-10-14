Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir ilçe için ilçeye kazandırdığı yeni parklarda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir ilçe için ilçeye kazandırdığı yeni parklarda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Karaköprü’de ilçeye daha fazla yeşil alan yapılarak vatandaşlara yaşam alanları oluşturmak adına çalışmalar sürüyor. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki belirli alanlarda yeni park yapımı çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettirirken, yeni yapılan parklarda ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi işlemi gerçekleştiriyor.

Seyrantepe Mahallesine kazandırılan yeni parklarda ağaç dikimi çalışmaları gerçekleştirilirken, parklar çevre düzenlemesi, çimlendirme ve mobilya montajının ardından vatandaşların hizmetine açılacak. Ağaçlandırma çalışmalarını önceki gün Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu da ziyaret ederken, sembolik olarak parka bir ağaç dikip can suyu verdi. Vali Ayhan, Baydilli ve Kaymakam Kılınçoğlu çalışmaları gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile hatıra fotoğrafı da çekinirken yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karaköprü’de önemli bir yeşil alan oluşturma seferberliği içerisinde olduklarını ifade eden Baydilli, betonarme yapıların fazla olduğu bir ilçede vatandaşların nefes alacağı yeşil alanları mümkün olan her noktaya kazandırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni parklarda ve mevcut yeşil alan ihtiyacı olan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.