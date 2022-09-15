Karaköprü Belediyesinin çocuklara yönelik açtığı spor kursları okul döneminde de yarı zamanlı olarak devam ediyor.

Karaköprü Belediyesinin çocuklara yönelik açtığı spor kursları okul döneminde de yarı zamanlı olarak devam ediyor.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri alanında çocuklar için açtığı spor kursları okul döneminde de devam ediyor. Karaköprü Belediyesi’nin Çankaya Mahallesinde bulunan çadır spor merkezinde Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik basketbol, voleybol ve tekvando kursu verilirken, Doğukent Mahallesinde bulunan spor merkezinde de voleybol, kickboks ve basketbol kursları devam ediyor. Tekvando Antrenörü Mehmet Bayramoğlu, yaz boyunca yaklaşık 200 öğrenciye kurs verdiklerini ifade ederek okul döneminde de hem kursa devam eden mevcut öğrencilerle hem de yeni kayıtlarla kursların süreceğini dile getirdi. Antrenör Bayramoğlu, “Buraya gelen tüm öğrencilerimizin sosyalleştiğini, kişisel ve bedensel olarak gelişim gösterdiklerini gözlemledik. Ayrıca kursunu aldıkları spor branşlarıyla ilgili temel eğitimleri de aldılar ve sporu sevmeye başladılar. İnşallah bu kurslarımızda öğrencilerimizi yetiştirmeye, sporu sevdirmeye devam edeceğiz. Kurslara gelen çocuklar da kendilerine sunulan spor imkânı için mutlu olduklarını ifade ederken, bu imkânı sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler.

Öte yandan Yaşam parkta bulunan spor kompleksinde de basketbol, futbol ve tenis kursları da kısa süre sonra başlayacak. Yaşam parktaki spor kurslarına başvurmak isteyen 7-14 yaş grubu çocuklar için müracaat ve kayıt işlemleri yaşam park spor kompleksinde yapılıyor.