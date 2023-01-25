Karaköprü Belediyesi sokakta yaşayan ve kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için parklara geri dönüştürülen borulardan yapılmış kaplar yerleştirirken bu kapları mama ve su doldurarak sokaktaki canların ihtiyaçlarını gideriyor.

Karaköprü Belediyesi sokakta yaşayan ve kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için parklara geri dönüştürülen borulardan yapılmış kaplar yerleştirirken bu kapları mama ve su doldurarak sokaktaki canların ihtiyaçlarını gideriyor.

Karaköprü Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarını unutmayarak onlara da hizmet sunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü boncuk ekibi tarafından sokak hayvanları için parklara mama ve su kapları yerleştiriliyor. Sokaktaki hayvanların kış aylarında hem aç kalmaması ve su ihtiyacını gidermesi için gerçekleştirilen çalışmayla ilçedeki birçok parka geri dönüşümden atık borularla yapılan su ve mama kapları yerleştirilirken, kaplar sürekli kontrol edilerek sokaktaki kedi ve köpekler için su ve mama takviyesi yapılıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede sadece insanlara değil sokaktaki canlılara da hizmet verdiklerini ve onların da birer can olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getirdi. Başkan Baydilli, soğuk kış aylarında sokakta yaşayan hayvanları düşünmek durumunda olduklarını ifade ederek, onların yaşamını sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere parklara mama ve su kapları koyduklarını söyledi. Baydilli, “Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Onları koruyup, kollamak ve yaşatmak bizim temel görevimizdir. Biz de parklara yerleştirdiğimiz mama ve su kaplarını sürekli kontrol edip doldurmaya çalışıyoruz. Bu kapları da atık borulardan dönüştürdük ve bu atıkların tekrar işe yaramasını sağladık. Biz sokaktaki canları seviyoruz, onları korumak için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan ve çocuklarımızdan ricam sokak canları için yapılan bu kaplara zarar verilmesine izin vermemeleridir. Bunun yanında kendileri de bu canlar için evlerinin önüne bahçesine en azından yiyecek ve su koyarlarsa kış aylarında onların yaşamını idamesine katkı sağlamış olurlar” diye konuştu.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi boncuk ekibi de sokaktaki başıboş hayvanların aşıları, tedavileri ve barınağa yerleştirilmeleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.