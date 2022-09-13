Eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerine hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimleri gerçekleştiriyor

Eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerine hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimleri gerçekleştiriyor

Geleceğin teminatı olan öğrencilerin sağlığına önem veren Karaköprü Belediyesi, okul kantinlerinde öğrencilerin sağlıklı besinler tüketmesi için denetim gerçekleştiriyor. 2022-2023 eğitim- öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlerde sıkı denetim yapıyor. Özellikle hijyen konusunda sıkı bir denetim gerçekleştiren ekipler, kantincileri gazlı içecek, çikolata ve kızartma gibi zararlı ürünler satmaması konusunda da uyarıyor.

Kantinlerde gazlı içecek, kızartma ve cips satışı yapanlara idari yaptırım uygulayan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen denetimi de yaptı. Kantincilere satılmaması gereken ürünler, kantinde olması gereken hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihinin kontrol edilmesiyle ilgili bilgi veren ekipler, kurallara uyan kantincilere teşekkür etti.

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığı için ilçedeki tüm okullarda kantin denetimlerini sürdürecek.