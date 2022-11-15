Karaköprü Belediyesinin vatandaşlar için önemli bir hizmeti olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu kış aylarında da uygun ısı şartlarında vatandaşların hizmetinde olacak.

Karaköprü Belediyesinin vatandaşlar için önemli bir hizmeti olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu kış aylarında da uygun ısı şartlarında vatandaşların hizmetinde olacak.

Karaköprü Belediyesi’nin Nisan ayında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımı ile hizmete açtığı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu vatandaşların kış aylarında da yüzmesi için açık olacak. Gerekli ortam ve su ısısı sağlanarak hizmet verecek olan havuzda vatandaşlar soğuk havalarda da rahatlıkla yüzebilecek. Doğukent Mahallesindeki kapalı yüzme havuzu haftanın her günü vatandaşların hizmetinde olacak. Pazartesi, salı, cumartesi ve pazar günleri erkeklere hizmet verecek olan havuzdan çarşamba, perşembe ve cuma günleri de kadınlar faydalanabilecek. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye kazandırılan kapalı yüzme havuzunun 7 ayda vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirterek havuzun kış aylarında da hizmette olacağını dile getirdi. Başkan Baydilli, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla ilçemize kazandırdığımız kapalı yüzme havuzumuz gerçekten Avrupa standartlarında inşa edilmiş modern bir tesistir. Nisan ayında açılışını yaptığımız havuzumuzdan yaz aylarında çok sayıda vatandaşımız faydalandı, çocuklar kurslarda yüzme öğrendi.

Kış aylarında da havuzumuz gerekli ısı şartları sağlanarak kadın ve erkek seansları farklı olacak şekilde hizmetini sürdürecektir. Havuzumuzu tercih eden, ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kapalı yüzme havuzu 08.00- 17.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olup geri kalan saatlerde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilecek.