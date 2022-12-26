Karaköprü Belediyesi 2022 yılı içerisinde ilçede hizmet ağını genişletirken, merkez-kırsal ayrımı yapılmadan her mahalleye dokunulup hizmet götürüldü.

Karaköprü Belediyesi 2022 yılı içerisinde ilçede hizmet ağını genişletirken, merkez-kırsal ayrımı yapılmadan her mahalleye dokunulup hizmet götürüldü.

2022 yılı geride kalırken Karaköprü Belediyesi bu yıl da ilçeye önemli hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin öncülüğünde geniş bir hizmet ağı oluşturulurken, yıl içerisinde gerçekleştirilen projeler ve çalışmalarla ilçede birçok alanda ihtiyaçlar giderildi. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol seferberliğiyle ilçeye 2022 yılı içerisinde 45 kilometre yeni yol kazandırıldı. Açılan yollar altyapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşenerek hizmete sunulurken, yıl boyunca 220 bin metrekare kilitli parke döşeme işlemi gerçekleştirildi Baydilli’nin girişimiyle asfalt yolları yenileme çalışmaları da programa alınırken, Karşıyaka ve Narlıkuyu Mahallesinde eskimiş asfalt yollarda yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yemyeşil bir Karaköprü parolasıyla ilçeye her ay yeni bir park kazandırma hedefinde bu yıl iki katına ulaşılırken, 12 ayda ilçeye 150 bin metrekare alanı kapsayan 24 yeni park kazandırıldı. Yeni parkların bir kısmı faaliyete geçerken kalanlar da ağaçlandırma ve park mobilyası montajının ardından hizmete açılacak. İlçedeki 86 kırsal mahalle ve 90 mezrada köy içi yol yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken, kırsal mahallelere yapılan yeni sentetik çim sahalarla saha sayısı 19’a yükseldi. Ayrıca kırsal mahallelere yapılan çok amaçlı salon sayısı da bu yıl içinde tamamlananlarla birlikte 43’e ulaştı. Baydilli, kurumumuzda çalışan her bir mesai arkadaşımız bu ilçeye hizmet ederken gerçekten fedakârlık gösterip işini en iyi şekilde yapmak için çabalıyor. Bu anlamda 2022 yılı boyunca özverili bir şekilde görevlerini yapan mesai arkadaşlarıma ilçemiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılı bizim için çok daha güzel hizmetlere imza atıp çıtayı yükselteceğimiz, ilçemizin kalkınması ve vatandaşlarımızın ilçede huzurla yaşayacağı bir ortam sunmak için güzel işlere imza atacağımız bir yıl olur" ifadelerini kullandı.