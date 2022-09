Karaköprü Belediyesinin eğitime kazandırdığı okuma evleri sınavlara hazırlanan ve ders çalışan gençlerin uğrak yeri haline geldi. Farklı sınavlara hazırlanan her yaştan öğrenci okuma evlerinde serin ve sessiz ortamda ders çalışıyor. Karaköprü Belediyesinin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı okuma evleri ile halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri oldu. Atakent, Esentepe, Seyrantepe ve Doğukent mahallelerindeki okuma evine gelen öğrenciler temiz ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulurken, bu hizmeti kendilerine sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler. ALES, YKS, KPSS, TUS ve YDS gibi sınavlara hazırlanmak için bir çalışma ortamına ihtiyaç duyan öğrenciler okuma evlerinde sessiz bir ortamda kendilerine sunulan imkanlar dahilinde sınavlara hazırlanıyor. Bu imkanların gençlere sunulmasını sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, gençlerin kendilerini yetiştirerek ileride ülkeye hizmet edecek bireyler haline gelmesine bir nebze katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi. Baydilli, yeni eğitim ve öğretim sezonunun hayırlı olmasını dilerken, bu yıl da eğitime katkı sunmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Baydilli, “Bizim ilk görevimiz ilçemize en iyi hizmetleri sunarak, projeler gerçekleştirerek kalkındırmaktır. Ancak bunları yaparken çocuklarımızın eğitimini, geleceğini de göz ardı edemeyiz. Geleceğimiz olan gençlere de yatırım yapmamız gerekiyor ki daha iyi nesiller yetişip ülkeyi güzel yarınlara kavuştursun. Bu doğrultuda mahallelerimize kazandırdığımız okuma evlerimizde öğrenci kardeşlerimize ders çalışma imkânı sağlıyoruz. Yaz, kış demeden gençlerimiz her zaman burada sınavlarına veya okul derslerine hazırlanıp kendi hayallerine ulaşma adına çabalıyor. İnşallah tüm kardeşlerimiz emeklerinin karşılığını çok iyi yerlere gelerek alır ve ülkeye hizmet eder. Tüm öğrenci kardeşlerime derslerinde ve sınavlarında başarılar diliyorum, her zaman onların yanındayız” diye konuştu. Okuma evlerinden faydalanan gençler de hizmet için Baydilli’ye teşekkür ederek sınavlara hazırlanmalarında okuma evlerinin büyük faydasını gördüklerini ifade etti.

Karaköprü Belediyesi Atakent ve Esentepe okuma evleri pazar günü hariç her gün 08- 21.00 saatleri arasında, halk kütüphanesi ve Doğukent okuma evi ise yine haftanın altı günü 08.00- 17.00 saatleri arasında gençlere hizmet veriyor.