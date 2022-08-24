Karaköprü Belediyesi yaz tatilini çocukların verimli bir şekilde değerlendirmesi için açtığı Kuran’ı Kerim kursunda Elif Ba ve ilk adım dini eğitim veriliyor.

Karaköprü Belediyesi yaz tatilini çocukların verimli bir şekilde değerlendirmesi için açtığı Kuran’ı Kerim kursunda Elif Ba ve ilk adım dini eğitim veriliyor.

Karaköprü Belediyesi bünyesinde çocukların yaz tatilini değerlendirmesi için açtığı yaz kursları çerçevesinde devam eden Kur’an-ı Kerim kursuna katılan çocuklara Elif Ba ve temel dini bilgiler eğitimi veriliyor. Karaköprü Belediyesi Necmettin Cevheri Kültür Merkezinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kursta emekli vaiz İsmail Zorlu tarafından çocuklara temel eğitim verilirken, telaffuz ve meal eğitimiyle birlikte namaz sureleri ve duaları öğretiliyor. Kurs eğitmeni Emekli Vaiz İsmail Zorlu, çocukların kursta belirli bir seviyeye geldiğini ve boş zamanlarını Kuran’ı Kerim eğitimiyle verimli bir şekilde değerlendirdiklerini dile getirdi. Zorlu, “Burada eğitim gören çocuklarımız dini bilgileri daha doğru bir şekilde öğreniyor. Dönemin kötülüklerine karşı çocuklarımız zamanını Kuran’ı Kerim öğrenerek, görgü ve ahlak kurallarını öğrenerek değerlendiriyor. Karaköprü Belediye Başkanımıza bu imkanları sağladığı için çocuklar adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kursiyer çocukların aileleri ve çocukları için açılan kurslardan ve sağlanan imkanlardan memnun olduklarını ifade ederek Karaköprü Belediyesine teşekkür etti.