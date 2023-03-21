Karaköprü Belediyesi Ramazan ayı öncesi her yıl olduğu gibi ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneleri Ramazan’a hazır hale getiriyor

Karaköprü Belediyesi, her yıl olduğu gibi Ramazan’da vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için ibadethane temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama çalışması yaparken cami bahçesi, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Detaylı bir şekilde temizlenen ve dezenfekte edilen camilere güzel koku için gül suyu dökülürken; minber, rahle ve kitaplıklar da özel temizlik sıvısı ve bezle siliniyor. Cami görevlileri ve vatandaşlar yapılan temizlik çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirirken Ramazan ayında daha sıklıkla zaman geçirdikleri camide temiz bir ortamda ibadet edeceklerini belirterek çalışmalar için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile temizlik işleri ekibine teşekkür ettiler.

Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ibadethane temizleme ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerde Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarını sürdürecek.